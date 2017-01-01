В Генпрокуратуре отреагировали на письмо Поклонской

Экс-прокурора аннексированного Крыма Наталью Поклонскую пригласили в Шевченковский райсуд Киева, чтоб обсудить темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

В Генпрокуратуре хотят пообщаться с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены. Об этом во вторник, 16 января, на своей странице в соцсети Facebook сообщил руководитель пресс-службы ведомства Андрей Лысенко.

"Вне всех сомнений и оговорок представители Генпрокуратуры Украины с большим удовольствием пообщаются с экс-прокурором аннексированного Крыма Натальей Поклонской на темы государственной измены и запрета деятельности Меджлиса крымскотатарского народа, а также сформулируют эксклюзивные ответы на ее искренние вопросы в случае прибытия последней по адресу: 03057 г. Киев, ул.Дегтяревская, 31-а. Все законные основания для этого есть", – написал он.

К слову, по указанному адресу находится Шевченковский райсуд Киева.

Напомним, ранее Поклонская направила публичное заявление на имя генпрокурора Украины Юрия Луценко, в котором просит начать расследование в отношении целого ряда нынешних украинских политиков и чиновников.

Как сообщал Корреспондент.net, в отношении Натальи Поклонской ГПУ возбудили два уголовных дела – по факту госизмены, а также из-за причастности к незаконному запрету крымскотатарского Меджлиса.