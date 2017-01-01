Порошенко назвал "судилищем" приговор Балуху

Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех незаконно заключенных на полуострове, заявил президент Украины Петр Порошенко, комментируя новый приговор активисту Владимиру Балуху.

Украина продолжит борьбу за освобождение оккупированного Россией Крыма и всех незаконно заключенных на полуострове, в том числе активиста Владимира Балуха. Об этом написал на своей странице в Facebook президент Украины Петр Порошенко вечером во вторник, 16 января.

"Оккупанты никогда не сломают украинский дух! Судилище над Владимиром Балухом тому подтверждение. Украина продолжит борьбу за освобождение Крыма и всех незаконно заключенных на полуострове" – написал Порошенко.

Ранее сегодня Раздольненский районный суд в оккупированном Крыму приговорил Балуха, обвиняемого в хранении боеприпасов, к 3 годам и 7 месяцам колонии-поселения и штрафу в 10 тыс. рублей.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Марьяна Беца назвала это решение сфабрикованным и подчеркнула, что Украина будет усиливать международное давление на РФ для освобождения Балуха.