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Сепаратисты активизировались на Светлодарской дуге - штаб

Комментариев: 1
Украинские военнослужащие с начала суток зафиксировали два вражеских обстрела на Донбассе, включая огонь из минометов в районе Троицкого.

Подразделения сепаратистов активизировали обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, нарушил режим прекращения огня неподалеку Луганского. Вблизи Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

По информации военных, в течение дня зафиксировано два обстрела позиций ВСУ. Также отмечается, что огонь в ответ не открывался.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 15 января позиции ВСУ обстреливались три раза. Потерь со стороны украинских бойцов не было.

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Теги: видео, донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ, АТО, новости Донбасса, новости АТО
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Ruspidor    16.01.2018, 20:14
Оценка:  0
Ruspidor
Так успокоить 152мм пиллюлями...
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