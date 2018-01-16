Сепаратисты активизировались на Светлодарской дуге - штаб

Украинские военнослужащие с начала суток зафиксировали два вражеских обстрела на Донбассе, включая огонь из минометов в районе Троицкого.

Подразделения сепаратистов активизировали обстрелы позиций ВСУ на Светлодарской дуге. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"На Луганском направлении, посреди ночи, враг активизировался на Светлодарской дуге и, из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, нарушил режим прекращения огня неподалеку Луганского. Вблизи Троицкого в послеобеденное время боевики вели огонь из 82-мм минометов", - говорится в сообщении.

По информации военных, в течение дня зафиксировано два обстрела позиций ВСУ. Также отмечается, что огонь в ответ не открывался.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 15 января позиции ВСУ обстреливались три раза. Потерь со стороны украинских бойцов не было.