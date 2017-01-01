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Сущенко разрешили увидеться с женой и дочерью

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По словам адвоката украинца, свидание состоится в течение ближайшей недели и, вероятно, будет последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия.
Сущенко разрешили увидеться с женой и дочерью
Newsone.ua

Украинскому журналисту Роману Сущенко разрешили свидание с женой и дочерью. Об этом сообщил адвокат украинца Марк Фейгин корреспонденту Укринформ.

По словам защитника, свидание состоится в течение ближайшей недели и, вероятно, будет последнее свидание Сущенко с родственниками во время следствия.

"После принятия принципиального решения по поводу таких свиданий, организовывать их было проще. Но когда начнется судебный процесс, процедура поменяется. Разрешение уже надо будет получать в Мосгорсуде. А это гораздо более длинный бюрократический процесс. Причем с той же волокитой при получении права на свидание столкнутся и официальные лица, например, консул Украины", – пояснил адвокат.

Напомним, в декабре Сущенко на 20 минут разрешили позвонить своим родным.

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Теги: Украина-Россия, адвокат, политзаключенные, Журналист Роман Сущенко, арест Романа Сущенко
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Источник: korrespondent.net

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