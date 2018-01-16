Портреты войны: в 72 бригаде показали погибших в АТО

72 бригада находилась в зоне АТО с первых дней войны и побывала во всех горячих точках - от Донецкого аэропорта до Авдеевки.

В вторник, 16 января 2018 года, 72 отдельная механизированная бригада ВСУ отпраздновала 76 лет со дня своего создания. Основанная во время тяжелых боев Второй мировой, она приняла участие в Сталинградской битве (за что получила звание Гвардейской), а уже во время независимости Украины одной из первых выдвинулась на Донбасс, и уже в АТО получила новое почетное наименование - имени Черных Запорожцев.

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Бойцов 72 ОМБР подняли по боевой тревоге и отправили на восток еще в марте 2014 года - до того, как появились первые добровольческие батальоны. Бригада впервые вышла из зоны АТО и вернулась в родной пункт постоянной дислокации (Белая Церковь) только три с половиной года спустя - 5 ноября 2017 года. Сейчас, находясь на доукомплектовании, бригада готовится к выходу обратно в зону боевых действий.

В этом день бойцы 72 ОМБР помянули погибших побратимов. На странице бригады в Facebook опубликован список и фото тех, кто отдал жизнь за Украину.

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По словам комбрига, 32 бойца из 72 ОМБр погибли летом 2014-го в Луганской области, 28 - в Донецкой, на полях возле Волновахи, Гранитного Старогнатовки и на докучаевских терриконах. Также серьезные потери (более 20) бригада понесла в тяжелых боях с октября 2016 года, когда она вернулась в АТО и заняла позиции в районе Авдеевской промзоны.

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Отметим, что новогоднее перемирие де-факто закончилось. 11 января в зоне АТО в ходе боевых действий погиб один украинский военнослужащий. 10 января на Донбассе было трое погибших ВСУ. 9 января сообщалось, что ВСУ открыли огонь впервые с начала перемирия.