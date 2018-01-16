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Житель Харьковской области погиб при попытке спилить дерево

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Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в отделение политравмы Харьковской городской больницы, но спасти его не удалось.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.
Корреспондент.net

Житель села Коробочкино Харьковской области был смертельно травмирован, когда пилил деревья на территории одной из агрофирм Чугуевского района.

Как сообщает региональное управление Нацполиции, на 54-летнего мужчину упало дерево, которое он пытался спилить.

"Пострадавший с многочисленными травмами был доставлен в отделение политравмы Харьковской городской клинической больницы скорой и неотложной помощи... От полученных травм мужчина умер", – говорится в сообщении.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Обуховском районе Киевской области из-за сильного ветра в лесу упало дерево и смертельно травмировало женщину.

В Португалии упавшее дерево убило 11 человек

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Теги: Харьковская область, дерево, полиция, мужчина, погиб
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
foster12    16.01.2018, 22:08
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foster12
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