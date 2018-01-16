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Порошенко отдохнул на Мальдивах

Комментариев: 8
Президент провел минувшие новогодние праздники в Киеве, Ивано-Франковской области, а также посетил Мальдивские острова.
Петр Порошенко провел опуск на Мальдивах
Петр Порошенко провел опуск на Мальдивах
depositphotos.com

Президент Украины Петр Порошенко новый 2018 год встретил дома, потом несколько дней провел в Ивано-Франковской области, а также посетил с частной поездкой Мальдивские острова. Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на пресс-службу главы государства.

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“Информируем, что Новый 2018 президент встречал дома в семейном кругу. Несколько дней он провел в государственной резиденции Гута на Ивано-Франковщине“, – говорится в ответе на информационный запрос.

В пресс-службе уточнили, что Порошенко осуществил частную поездку на Мальдивы “с целью короткого отдыха“.

“Эту поездку он оплатил сам с собственного счета задекларированных средств, что будет отражено в его электронной декларации“, – отмечается в ответе.

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В пресс-службе подчеркнули, что решение о том, что информация об этих поездках Порошенко будет обнародована постфактум, было принято заранее, исходя из соображений безопасности.

Ранее Петр Порошенко заявил, что он проводит на работе 14-17 часов в сутки. Глава государства посоветовал губернаторам не ходить в отпуска на две-три недели.

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Теги: президент, отпуск, Порошенко, Мальдивы, Петр Порошенко
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Комментариев (8)
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Хюндай    17.01.2018, 00:38
Оценка:  +1
Хюндай
Теперь с новыми силами возьмётся за работу и курс валюты.
lushpentiy    16.01.2018, 22:31
Оценка:  +6
lushpentiy
Падла
Ruspidor    16.01.2018, 23:16
Оценка:  -6
Ruspidor
А в чём проблема? Вы, люмпены, всех ненавидите, кто успешнее вас, пьянь да срань...
М    16.01.2018, 23:46
Оценка:  +3
М
Это Порошенко защищается
Ruspidor    16.01.2018, 22:09
Оценка:  -9
Ruspidor
И в чем проблема? Я тоже отдыхал на Мальдивах. За последние 12 лет 5 раз летал, и что? Почему такой состоятельный человек как Порошенко не может оплатить себе тур?
Ruspidor    16.01.2018, 22:12
Оценка:  -9
Ruspidor
Сейчас голожопые зависники начнут минусить... Ленивые уроды, лучше работайте и меньше бухайте...
М    16.01.2018, 23:54
Оценка:  +4
М
В том-то и дело, что Мальдивы оплачиваем ему мы, а не он
Ruspidor    16.01.2018, 23:59
Оценка:  -4
Ruspidor
Ты дебил? И как же ты ему оплачиваешь Мальдивы? Может ты ему и Рошен купил? Каждый отброс винит успешных в своих неудачах...
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