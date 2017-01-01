Нет гарантий безопасности для ремонта кабеля Vodafone – штаб

Украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ, предоставила гарантии безопасности и теперь ждет ответного шага от ДНР.

В ЛДНР уже почти неделю не работает связь Vodafone Getty Images

Представители ОРДО не предоставили гарантий безопасности для начала ремонтных работ по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО со ссылкой на СЦКК.

Военные отметили, что украинская сторона выполнила все процедурные шаги по обеспечению начала работ и предоставила необходимые гарантии безопасности.

"Вместе с тем, процесс решения этой проблемы с стороны ОРДО находится на "нулевом" уровне: гарантии безопасности со стороны НВФ ОРДО, необходимые на время проведения ремонтных работ, отсутствуют", – гоорится в сообщении.

По словам представителей штаба, украинская сторона из 27 заявок на проведение ремонтно-восстановительных робот на разных объектах инфраструктуры Донецкой области согласовала уже 20 заявок, а в ОРДО – лишь одну.

"Украинская сторона СЦКК надеется, что при содействии СММ ОБСЕ все же удастся начать работы по восстановлению поврежденного оборудования мобильного оператора Vodafone Украина, что позволит гражданам Украины, которые вынуждены находиться на временно неподконтрольной правительству Украины территории, в ближайшее время услышать голоса родных и близких", – говорится в сообщении штаба.

Как сообщал Корреспондент.net, с 11 января в ДНР и ЛНР отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

Уже на следующий день в Донецке выстроились очереди за пакетами местного оператора Феникс, но их не хватает.