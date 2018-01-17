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Порошенко назвал шесть главных реформ

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Глава государства выступил на встрече с главами дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, аккредитованных в Украине.
Петр Порошенко
Петр Порошенко
Прес-служба президента України

Президент Украины Петр Порошенко озвучил приоритетные реформы для Украины в 2018 году. Об этом он сообщил в ходе выступления на приеме дипломатических представительств в Киеве.

"В 2018-м наши приоритеты в реформах – приватизация, дерегуляция, улучшение инвестиционного климата, Нацбюро финансовой безопасности, либеральное валютное законодательство, национальной безопасности и другие сферы", – перечислил глава государства.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее Петр Порошенко включил в перечень приоритетных заданий для Украины реформирование финансовой, судебной, инвестиционной сфер, а также реформирование в отношении рынка земли. Он отметил, что не терять темпы фундаментальных изменений – задача номер один для страны.

Порошенко рассказал о достижениях 2017 года

Эта же новость на Корреспондент
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Теги: Украина, президент, Порошенко, реформы, Петр Порошенко
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Pro100zabanen    17.01.2018, 00:12
Оценка:  +1
Pro100zabanen
В результате этих "реформ" народ Конча-Заспы стал жить еще лучше.
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