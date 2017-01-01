Военные показали экзамен танкистов в АТО

Во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатными артиллерийскими снарядами в условиях ведения оборонительного и наступательного боя.

В зоне проведения АТО танкисты Вооруженных сил Украины сдали экзамен, выполняя задания по стрельбе по условному врагу и тактике ведения боя. Об этом говорится в ролике,опубликованным Военным телевидением в YouTube.

Как заявил замкомандира танковой бригады Герой Украины подполковник Евгений Межевикин, для обучения танкистов используется опыт ведения боевых действий в районе АТО.

"Мы учим личный состав, как надо воевать... Сначала теория, ведь без нее никуда, потом основную нагрузку во время обучения делаем на практике… К сдаче экзамена допустили только лучших", – сказал он.

Отмечается, что во время экзаменов военнослужащие отработали боевую стрельбу штатным артиллерийским выстрелом в условиях ведения оборонительного и наступательного боя, разведку и распознавание целей, выход боевых машин из боя, вызов огневой поддержки, взаимодействие подразделений в условиях резкого изменения обстановки.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее министр обороны Степан Полторак заявил, что ВСУ укомплектованы танками почти на 100%.

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