В Запорожье СБУ задержала дезертира, бежавшего в армию РФ

Военнослужащий-контрактник поддался пропаганде о якобы лучших условиях в российской армии.

Военного задержали в квартире, где он скрывался ssu.gov.ua

В Запорожье Служба безопасности Украины и военная прокуратура задержали военнослужащего-контрактника, который планировал перейти в Вооруженных сил РФ.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает пресс-служба СБУ.

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Правоохранители сообщают, что в апреле 2017 года украинский военный самовольно покинул одну из воинских частей ВСУ, поддавшись на пропаганду о якобы лучших перспективах службы в российской армии.

Дезертир был задержан в одной из квартир, где он скрывался. Во время обыска квартиры, были изъяты пистолеты Макарова и Форт. Также было изъято почти 4 тысячи патронов различного калибра.

Во время обыска изъяли пистолеты Макарова и Форт ssu.gov.ua

Было изъято почти 4 тысячи патронов ssu.gov.ua

У задержанного были обнаружены поддельные печати Министерства обороны Украины, МВД и одного из райвоенкоматов Запорожья.

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“С помощью фальшивых печатей злоумышленник планировал изготовить новые документы, чтобы скрыть факт своего участия в антитеррористической операции на стороне украинской армии“, - отмечают в СБУ.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 408 УК Украины (дезертирство с оружием в условиях военного положения).

Напомним, в декабре 2017 года российские власти аннексированного Крыма начали работу по составлению списка лиц, проходивших службу в Вооруженных силах Украины до 18 марта 2014 года на полуострове. Ранее в ноябре в Днепропетровской области суд приговорил к 3,3 годам тюрьмы военнослужащего-контрактника за уклонение от службы.