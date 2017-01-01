Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Текст приговора о конфискации "денег Януковича" может быть поддельным - юристы

Комментариев: 0
По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения.
Текст приговора о конфискации "денег Януковича" может быть поддельным - юристы
capital.ua

Текст приговора Краматорского суда, на основании которого ГПУ списала 1,5 млрд. долларов так называемых “денег Януковича“ может быть поддельным. Так считает глава адвокатского объединения Могильницкий и партнеры Максим Могильницкий.

По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения, которыми сопровождалась спецконфискация. С этой же целью, уверен Могильницкий, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвокатов его объединения, которое он считает незаконным.

“Удивительным образом приговор, опубликованный Альджазирой, содержит ответы и оправдания на протесты, запросы и замечания, которыми мы бомбардируем прокуратуру и суды последние полгода. Учитывая ваши моральные качества и методы, которыми вы привыкли работать, я вполне допускаю, что приговор вы могли переписать уже после его подписания судьей, чтобы оправдать свои многочисленные нарушения“, — заявил Могильницкий.

По мнению Могильницкого, конфискация средств со счетов иностранных фирм была незаконной, поскольку действительным не может считаться сам приговор, по которому деньги списали, а прокуратура так и не доказала связь конфискованных 1,5 миллиардов с самим Виктором Януковичем. В-третьих, во время процедуры списании была допущена масса нарушений, которые делают весь процесс незаконным. Юрист утверждает, что прокуратура нарушила сразу две статьи Уголовного кодекса: 372 (препятствование работе адвоката) и 397 (привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

Могильницкий обещает добиться “адекватных наказаний для всех участников незаконной конфискации“ и тех, кто преследует его коллег.

Поделись:
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь