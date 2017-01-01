Текст приговора о конфискации "денег Януковича" может быть поддельным - юристы

По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения.

Текст приговора Краматорского суда, на основании которого ГПУ списала 1,5 млрд. долларов так называемых “денег Януковича“ может быть поддельным. Так считает глава адвокатского объединения Могильницкий и партнеры Максим Могильницкий.

По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения, которыми сопровождалась спецконфискация. С этой же целью, уверен Могильницкий, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвокатов его объединения, которое он считает незаконным.

“Удивительным образом приговор, опубликованный Альджазирой, содержит ответы и оправдания на протесты, запросы и замечания, которыми мы бомбардируем прокуратуру и суды последние полгода. Учитывая ваши моральные качества и методы, которыми вы привыкли работать, я вполне допускаю, что приговор вы могли переписать уже после его подписания судьей, чтобы оправдать свои многочисленные нарушения“, — заявил Могильницкий.

По мнению Могильницкого, конфискация средств со счетов иностранных фирм была незаконной, поскольку действительным не может считаться сам приговор, по которому деньги списали, а прокуратура так и не доказала связь конфискованных 1,5 миллиардов с самим Виктором Януковичем. В-третьих, во время процедуры списании была допущена масса нарушений, которые делают весь процесс незаконным. Юрист утверждает, что прокуратура нарушила сразу две статьи Уголовного кодекса: 372 (препятствование работе адвоката) и 397 (привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).

Могильницкий обещает добиться “адекватных наказаний для всех участников незаконной конфискации“ и тех, кто преследует его коллег.