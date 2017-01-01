Текст приговора о конфискации "денег Януковича" может быть поддельным - юристы
Текст приговора Краматорского суда, на основании которого ГПУ списала 1,5 млрд. долларов так называемых “денег Януковича“ может быть поддельным. Так считает глава адвокатского объединения Могильницкий и партнеры Максим Могильницкий.
По мнению адвоката, сотрудники ГПУ могли изменить текст приговора, чтобы постараться скрыть многочисленные нарушения, которыми сопровождалась спецконфискация. С этой же целью, уверен Могильницкий, прокуратура возбудила уголовное дело в отношении адвокатов его объединения, которое он считает незаконным.
“Удивительным образом приговор, опубликованный Альджазирой, содержит ответы и оправдания на протесты, запросы и замечания, которыми мы бомбардируем прокуратуру и суды последние полгода. Учитывая ваши моральные качества и методы, которыми вы привыкли работать, я вполне допускаю, что приговор вы могли переписать уже после его подписания судьей, чтобы оправдать свои многочисленные нарушения“, — заявил Могильницкий.
По мнению Могильницкого, конфискация средств со счетов иностранных фирм была незаконной, поскольку действительным не может считаться сам приговор, по которому деньги списали, а прокуратура так и не доказала связь конфискованных 1,5 миллиардов с самим Виктором Януковичем. В-третьих, во время процедуры списании была допущена масса нарушений, которые делают весь процесс незаконным. Юрист утверждает, что прокуратура нарушила сразу две статьи Уголовного кодекса: 372 (препятствование работе адвоката) и 397 (привлечение заведомо невиновных к уголовной ответственности).
Могильницкий обещает добиться “адекватных наказаний для всех участников незаконной конфискации“ и тех, кто преследует его коллег.