Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Ждем дифтерию: Комаровский предупредил о новой опасности

Комментариев: 1
Вслед за вспышкой кори Украине может грозить дифтерия. Прогноз Комаровского за сутки собрал больше 118 тысяч просмотров на YouTube.
К дифтерии может привести отсутствие вакцины
К дифтерии может привести отсутствие вакцины
скриншот из видео
В сети появилось видео “Корь уже здесь! Ждем дифтерию“ от Доктора Комаровского. Ролик менее чем за сутки собрал 118 тысяч просмотров на его Youtube-канале.
 
В своем обращении Комаровский предупреждает, что корь может быть только началом. Если украинцы не начнут уже сейчас вакцинироваться от кори, то “вишенкой на торте“ станет вспышка дифтерии в Украине. 
 

Читай также: В Польше вспышка кори – СМИ

Педиатр отмечает, что дифтерия намного опаснее кори потому, что создать стойкий иммунитет от болезни не всегда помогает даже три прививки подряд. 
 
“При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира - 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы. Поэтому, пожалуйста, привейтесь, не ждите“ - призывает Комаровский. 
 
 
Также доктор отметил, что половина случаев заболевания корью не придается огласке. Это становится причиной того, что значительная часть населения, не услышав о вспышке в своем регионе, решает не прививаться.
 
Напомним, в январе в Украине зафиксировали вспышку кори. 17 января в Донецкой области с диагнозом корь были госпитализированы шесть человек. Ранее 16 января и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что в Украине за весь прошедший 2017-ый год корью заболели 4782 человека, из которых 75% -дети.
Поделись:
Теги: Комаровский, корь, дифтерия, прогноз
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
krolikoff_net    17.01.2018, 12:46
Оценка:  0
krolikoff_net
Во мужик пиарится.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь