Ждем дифтерию: Комаровский предупредил о новой опасности

Вслед за вспышкой кори Украине может грозить дифтерия. Прогноз Комаровского за сутки собрал больше 118 тысяч просмотров на YouTube.

В сети появилось видео “Корь уже здесь! Ждем дифтерию“ от Доктора Комаровского. Ролик менее чем за сутки собрал 118 тысяч просмотров на его Youtube-канале

В своем обращении Комаровский предупреждает, что корь может быть только началом. Если украинцы не начнут уже сейчас вакцинироваться от кори, то “вишенкой на торте“ станет вспышка дифтерии в Украине.

Читай также: В Польше вспышка кори – СМИ Педиатр отмечает, что дифтерия намного опаснее кори потому, что создать стойкий иммунитет от болезни не всегда помогает даже три прививки подряд. Педиатр отмечает, что дифтерия намного опаснее кори потому, что создать стойкий иммунитет от болезни не всегда помогает даже три прививки подряд.

“При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира - 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы. Поэтому, пожалуйста, привейтесь, не ждите“ - призывает Комаровский.

Также доктор отметил, что половина случаев заболевания корью не придается огласке. Это становится причиной того, что значительная часть населения, не услышав о вспышке в своем регионе, решает не прививаться.