Ждем дифтерию: Комаровский предупредил о новой опасности
Вслед за вспышкой кори Украине может грозить дифтерия. Прогноз Комаровского за сутки собрал больше 118 тысяч просмотров на YouTube.
В сети появилось видео “Корь уже здесь! Ждем дифтерию“ от Доктора Комаровского. Ролик менее чем за сутки собрал 118 тысяч просмотров на его Youtube-канале.
В своем обращении Комаровский предупреждает, что корь может быть только началом. Если украинцы не начнут уже сейчас вакцинироваться от кори, то “вишенкой на торте“ станет вспышка дифтерии в Украине.
Читай также: В Польше вспышка кори – СМИПедиатр отмечает, что дифтерия намного опаснее кори потому, что создать стойкий иммунитет от болезни не всегда помогает даже три прививки подряд.
“При дифтерии без сыворотки умирает 50%, с сывороткой в лучших клиниках мира - 10-15% заболевших. Умирает каждый десятый. Индия выделила сыворотку Украине, но при вспышке она закончится за 2-3 дня. Дифтерия придет обязательно, она не может не прийти, это биологические законы. Поэтому, пожалуйста, привейтесь, не ждите“ - призывает Комаровский.
Также доктор отметил, что половина случаев заболевания корью не придается огласке. Это становится причиной того, что значительная часть населения, не услышав о вспышке в своем регионе, решает не прививаться.
Напомним, в январе в Украине зафиксировали вспышку кори. 17 января в Донецкой области с диагнозом корь были госпитализированы шесть человек. Ранее 16 января и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что в Украине за весь прошедший 2017-ый год корью заболели 4782 человека, из которых 75% -дети.