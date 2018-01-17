Рада не признала ДНР и ЛНР террористическими организациями: кто и как голосовал

Против никто не голосовал, но голосов "за" было так мало, что поправка о признании ЛДНР террористическими провалилась.

Во вторник, 16 января, Верховная Рада не смогла проголосовать по закону №7163 о реинтеграции Донбасса, поскольку в документ предложили внести сотни правок – из 673 предложенных народные избранники успели рассмотреть 481.

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В частности, на заседании нардепы рассмотрели предложение признать ЛНР и ДНР террористическими организациями, пишет Страна. “За“ эту поправку проголосовали только 76 депутатов из зарегистрированных в зале 340. Интересно, что “против“ голосов не было, однако многие воздержались или просто не голосовали.

Согласно данным поименного голосования на сайте парламента, в БПП за признание проголосовали 23 депутата, против - никто. Воздержались - 24 нардепа, не голосовали - 70, при этом отсутствовал 21 член фракции.

В Народном фронте за признание ЛДНР террористическими организациями проголосовали - 6 человек, против - 0. Воздержались - 16, не голосовали - 54. Отсутствовали - 5.

В Оппоблоке: за - 0, против - 0. Воздержались - 7, не голосовали - 25. Отсутствовали - 11.

Среди внефракционных статистика такова: за -18, против- 0. Воздержались - 6, не голосовали - 15. Отсутствовали 12.

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В группе Возрождение: за - 0, против - 0. Воздержались - 1, не голосовали - 8. Отсутствовали - 17. Воля народа: за -1, против - 0. Воздержались - 0, не голосовали - 14. Отсутствовали - 3.

В Радикальной партии Ляшко: за - 3, против - 0. Воздержались - 1, не голосовали - 13. Отсутствовали - 4.

Напомним, в 2015 году Рада признала Россию страной-агрессором, а через несколько месяцев признала временно оккупированными ряд районов Донбасса. Также Рада еще в 2014-ом просила мир признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, но этого никто не сделал.