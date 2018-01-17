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Рада не признала ДНР и ЛНР террористическими организациями: кто и как голосовал

Комментариев: 25
Против никто не голосовал, но голосов "за" было так мало, что поправка о признании ЛДНР террористическими провалилась.
Депутаты отказались голосовать за признание ЛДНР террористическими
Депутаты отказались голосовать за признание ЛДНР террористическими
EPA/UPG

Во вторник, 16 января, Верховная Рада не смогла проголосовать по закону №7163 о реинтеграции Донбасса, поскольку в документ предложили внести сотни правок – из 673 предложенных народные избранники успели рассмотреть 481.

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В частности, на заседании нардепы рассмотрели предложение признать ЛНР и ДНР террористическими организациями, пишет Страна. “За“ эту поправку проголосовали только 76 депутатов из зарегистрированных в зале 340. Интересно, что “против“ голосов не было, однако многие воздержались или просто не голосовали.

Согласно данным поименного голосования на сайте парламента, в БПП за признание проголосовали 23 депутата, против - никто. Воздержались - 24 нардепа, не голосовали - 70, при этом отсутствовал 21 член фракции.

В Народном фронте за признание ЛДНР террористическими организациями проголосовали - 6 человек, против - 0. Воздержались - 16, не голосовали - 54. Отсутствовали - 5.

В Оппоблоке: за - 0, против - 0. Воздержались - 7, не голосовали - 25. Отсутствовали - 11.

Среди внефракционных статистика такова: за -18, против- 0. Воздержались - 6, не голосовали - 15. Отсутствовали 12.

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В группе Возрождение: за - 0, против - 0. Воздержались - 1, не голосовали - 8. Отсутствовали - 17. Воля народа: за -1, против - 0. Воздержались - 0, не голосовали - 14. Отсутствовали - 3.

В Радикальной партии Ляшко: за - 3, против - 0. Воздержались - 1, не голосовали - 13. Отсутствовали - 4.

Напомним, в 2015 году Рада признала Россию страной-агрессором, а через несколько месяцев признала временно оккупированными ряд районов Донбасса. Также Рада еще в 2014-ом  просила мир признать ДНР и ЛНР террористическими организациями, но этого никто не сделал.

 

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Теги: Верховная Рада, ДНР, ЛНР, террористы, сепаратисты, депутаты, голосование
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Статьи по теме

Комментариев (29)
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ВасяизИваново    17.01.2018, 12:49
Оценка:  0
ВасяизИваново
Вызодит большая часть Рады сепары?
Rabyshkin    17.01.2018, 12:49
Оценка:  0
Rabyshkin
Когда-то и Верховной Раде надоест играть в полицейских и террористов. Любая страна заканчивала войны с соседями или исчезновением или перемирием. Примеры - Англия и Шотландия, Германия и Франция, Болгария и Турция....
Coюзник    17.01.2018, 12:42
Оценка:  -1
Coюзник
Пусть объяснятся ... каждый выйдет на трибуну и выскажет в прямом эфире свою точку зрения ... хотя бы цитату на 10-20 слов (лаконично)
Coюзник    17.01.2018, 12:43
Оценка:  -1
Coюзник
чтобы было что написать на памятнике
*******    17.01.2018, 12:41
Оценка:  +5
*******
Эти ляди на работу не ходят
Отправить бы их в ДНР/ЛНР на ПМЖ
Hallon    17.01.2018, 12:41
Оценка:  +4
Hallon
Короче, как обычно, более-менее адекватными оказались внефракционные, которым не говорят что делать и как голосовать.
Остальные показали, что за них на следующих выборах можно не голосовать, как и за их лидеров, которые все поголовно метят в президенты. А кричалки свои и лозунги пусть суют в дыру.
seny    17.01.2018, 12:35
Оценка:  0
seny
в БПП за признание ДНР и ЛНР террористическими организациями проголосовали всего! 23 депутата?, против - никто. Воздержались - 24 нардепа, не голосовали - 70!!!
вот Вам и "патриоты". теперь всё стало понятно. тогда по логике фактически Рада признала ДНР и ЛНР!?
Nikonori    17.01.2018, 12:48
Оценка:  0
Nikonori
Не захотели признать их террористами и признали - совершенно разные вещи.
Похоже везде будут называть это оккупированными Россией территориями.
BigTED    17.01.2018, 12:27
Оценка:  +1
BigTED
вот же быдло
Griver    17.01.2018, 12:25
Оценка:  +1
Griver
мне стыдно жить в этой стране
rashensvoloch    17.01.2018, 12:25
Оценка:  +5
rashensvoloch
Цікаво, що на це хлопці в АТО скажуть.
krolikoff_net    17.01.2018, 12:25
Оценка:  +3
krolikoff_net
А что случилась та ? У кого то из депутаторов есть сомнения ? Пусть выскажут свою позицию, что бы знать, за кого нельзы голосовать в будущем .
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