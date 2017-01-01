Во Львовской области за двое суток замерзли насмерть четыре человека
Во Львовской области за последние двое суток от переохлаждения четыре человека умерли. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА утром в среду, 17 января.
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Так, 15 января в селе Опака Дрогобычского района на улице без признаков жизни было обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Местный житель 1957 года рождения села Рихтичи Дрогобычского района также был обнаружен мертвым. В Дрогобыче на ул.В.Великого было найдено тело женщины, личность которую установить пока не удалось. Еще одно тело местного жителя (1974 г.р.) села Угерско Самборского района также было найдено на улице в районе парка.
На всех телах не обнаружено признаков насильственной смерти, предполагаемая причина смерти – переохлаждение.
Ранее сообщалось, что в трех районах Закарпатской области местные власти развернули стационарные пункты обогрева, которые расположились в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях.