Во Львовской области за двое суток замерзли насмерть четыре человека

На телах не обнаружено признаков насильственной смерти. По предварительной информации, люди умерли от переохлаждения.

В Украине несколько человек умерли от переохлаждения doz.donoda.gov.ua

Во Львовской области за последние двое суток от переохлаждения четыре человека умерли. Об этом сообщили в департаменте по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА утром в среду, 17 января.

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Так, 15 января в селе Опака Дрогобычского района на улице без признаков жизни было обнаружено тело 26-летнего местного жителя. Местный житель 1957 года рождения села Рихтичи Дрогобычского района также был обнаружен мертвым. В Дрогобыче на ул.В.Великого было найдено тело женщины, личность которую установить пока не удалось. Еще одно тело местного жителя (1974 г.р.) села Угерско Самборского района также было найдено на улице в районе парка.

На всех телах не обнаружено признаков насильственной смерти, предполагаемая причина смерти – переохлаждение.

Ранее сообщалось, что в трех районах Закарпатской области местные власти развернули стационарные пункты обогрева, которые расположились в помещениях больниц, территориальных центров и других коммунальных заведениях.