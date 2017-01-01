В ДНР идут аресты вернувшихся из плена - штаб АТО

Власти самопровозглашенной ДНР провели ряд арестов боевиков, которые находились в украинском плену и были возвращены в рамках обмена.

Cепаратистам выносят приговоры от 14,5 до 18 лет УНИАН

На Донбассе на территории самопровозглашенных республик начались преследования, аресты и показательные осуждения лиц, вернувшихся на оккупированную территорию после обмена пленными.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

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“Сотрудники так называемого МГБ ДНР инкриминируют бывшим боевикам сотрудничество с украинскими спецслужбами“, - сказано в сообщении.

Как отмечается, задержания начались сразу после обмена пленными.

“28 декабря 2017 года был задержан гражданин Сиренко С.А. 1984 г.р., который был передан в так называемую республику в рамках процедуры обмена пленными, а 6 января 2018 года этим же “ведомством“ были задержаны члены Союза Военнопленных и Политзаключенных Донбасса Максим Гармаш и Сергей Бабич“, - сообщают в штабе.

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По имеющимся информации, что сепаратистам выносят приговоры от 14,5 до 18 лет лишения свободы.

Напомним, 27 декабря на КПП Майорск возле Горловки Украина и ЛДНР провели масштабный процесс обмена пленными.

4 января в госбюджете на 2018 год Украина выделила 100 миллионов гривен на поддержку пленных. 3 января заместитель министра юстиции Денис Чернышов заявил, что Украина готовит новый этап обмена пленными с боевиками ЛДНР.