Возле Одессы ВАЗ "соскользнул" в канал и провалился под лед

Водителю удалось выбраться через окно.

В Измаильском районе Одесской области между селами Некрасовка и Кислица утром, 17 января, в результате ДТП автомобиль ушел под воду.

Об аварии сообщил глава Килийского райсовета Павел Бойченко, передает Думская.

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По словам водителя утонувшей “шестерки“, из-за скользкой поверхности дороги машину снесло с дороги в канал. ОН не смог справиться с управлением и вместе с автомобилем ушел под лед. Мужчина пытался открыть дверь, но мешало давление воды. К счастью, ему удалось открыть окно и спастись.

Выбравшись на поверхность, водитель поспешил домой чтобы переодеться, поэтому спасатели не застали его на месте происшествия, он подошел позже.

ДТП произошло из-за гололедицы dumskaya.net

Водитель не справился с управлением dumskaya.net

Напомним, 16 января в России трактор ушел под лед, вытаскивая из реки автокран, который спасал бензовоз.