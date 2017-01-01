Рабинович: Власть приложит все усилия, чтобы продержаться до 2019 года без внеочередных выборов

Политическая ситуация в Украине сложилась так, что текущий созыв Верховной Рады, возможно, добудет до конца каденции, потому что роспуск парламента попросту никому во власти не выгоден. Такую точку зрения высказал народный депутат Украины, лидер партии За життя Вадим Рабинович в эфире телеканала 112 Украина.

По его мнению, все политсилы уже готовятся к очередным выборам в 2019 году, вся их текущая деятельность направлена на то, чтобы пройти в Раду IX созыва, и эта тенденция будет лишь усиливаться в течение наступившего года.

“У власти давно есть своеобразные приемы взаимопонимания с разными фракциями. Народный фронт будет эксплуатировать патриотическую риторику, одновременно поддерживая дружеские отношения с БПП в выгодных ситуациях. Но и разделение между ними тоже неизбежно – каждый будет голосовать за свое. Оппозиционный блок будет голосовать с провластными фракциями по указке с Банковой, чтобы его депутаты не попали в тюрьму. Не хотелось бы в это верить, но сегодня сложилась такая ситуативная дружба, которая, вероятно, поможет им дотянуть до 2019 года. Стране это нанесет только урон, потому что власть, разжигая костер войны, потакает экономической стагнации, все разваливается и страну покидают лучшие люди“, – констатировал народный депутат.

Политик уверен: цинизм и лицемерие власти привели к тому, что уничтожение жителей собственной страны у нас называют “реформами“, а тех, кто грабит страну, но поет правильные песни – «патриотами».

“Глава Минсоцполитики Андрей Рева, который хвастал тем, что Кабмин добавил пенсионерам целых 150 гривен пенсии, и у которого зарплата составляет 15 тыс. гривен, взял 53 тыс. гривен на оздоровление – и уехал лечиться в Израиль. А почему же он поехал в Израиль? Его же состав правительства продвигает эту убийственную медреформу, которую все они нахваливают. Почему же они не пользуются плодами этой, с позволения сказать, реформы? Раньше инженер, который строил мост, становился под ним во время испытания, чтобы на себе проверить, выдержит ли его творение. Построил мост – стань под ним во время испытания! Продвигаешь “реформу“ – так и лечись только в Украине. Я законопроект, обязующий политиков лечиться только в Украине, давно подал в Раду, но его никто рассматривать даже не собирается“, – констатировал парламентарий.