Во Львовской области количество больных корью превысило 100

Во Львовской области по состоянию на 17 января корью заболели 103 человека. На стационарном лечении сейчас находятся 26 человек, остальные – на амбулаторном.

Во Львовской области с начала года корью заболели более 100 человек gettyimages.com

Во Львовской области с начала 2018 года корью заболели более 100 человек. Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет Вголос в среду, 17 января.

По ее словам, с начала года корью в регионе заболели 103 человека.

"На стационарном лечении сейчас находятся 26 человек. Остальные больные лечатся амбулаторно. Тяжелых случаев заболевания нет", – заявила Тимко.

Напомним, во Львове по состоянию на 15 января корью заболели 74 человека.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве число заболевших корью выросло до 99.