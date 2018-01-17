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Во Львовской области количество больных корью превысило 100

Комментариев: 1
Во Львовской области по состоянию на 17 января корью заболели 103 человека. На стационарном лечении сейчас находятся 26 человек, остальные – на амбулаторном.
Во Львовской области с начала года корью заболели более 100 человек
Во Львовской области с начала года корью заболели более 100 человек
gettyimages.com

Во Львовской области с начала 2018 года корью заболели более 100 человек. Об этом заявила главный эпидемиолог Львовской области Наталия Тимко, пишет Вголос в среду, 17 января.

По ее словам, с начала года корью в регионе заболели 103 человека.

"На стационарном лечении сейчас находятся 26 человек. Остальные больные лечатся амбулаторно. Тяжелых случаев заболевания нет", – заявила Тимко.

Напомним, во Львове по состоянию на 15 января корью заболели 74 человека.

Как сообщал Корреспондент.net, в Киеве число заболевших корью выросло до 99.

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Теги: дети, Львовская область, заболевание, болезнь, прививки, корь
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
BладимирИльич    17.01.2018, 22:36
Оценка:  0
BладимирИльич
На том городе людей очень мало.Не зря поляки считают этот город своим.
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