В Днепре у трамвая на ходу отвалился токоприемник

Очевидцы инцидента сообщают, что пострадавших нет, но пантограф трамвая рухнул на землю буквально в метре от проходящей мимо девушки.

В Днепре у трамвая №15 на ходу отвалился токоприемник-пантограф. Как сообщили очевидцы, инцидент произошел в районе остановки Угловая в сторону вокзала.

"Представляете, каково было пассажирам, когда эта штука отваливалась на ходу? Я эти чешские трамваи времен "социалистического лагеря" помню еще ребенком, т.е. им за 40 давно... Удивительно, как они вообще еще ездят", – написал очевидец Владимир Кацман на странице в Facebook.

Как рассказала еще одна очевидица Наталья Брейтбург, пантограф рухнул буквально в метре от проходящей мимо девушки.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее во Львове на ходу загорелся новый трамвай Электрон. При этом у него оборвался токоприемник. Он упал на боковое стекло и повредил его. Под колесами вагона возник локальный пожар. Водитель потушил пожар огнетушителем.