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В Vodafone заявили о начале ремонтных работ

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При содействии ОБСЕ огонь на неподконтрольной территории был прекращен на два дня и начались восстановительные работы, сообщил представитель Vodafone Олег Проживальский.
В Vodafone заявили о начале ремонтных работ

Мобильная связь оператора Vodafone Украина на территории ДНР и ЛНР может быть восстановлена уже в четверг, 18 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на директора по корпоративному управлению и контролю Vodafone Олега Проживальского.

"Сегодня при содействии ОБСЕ огонь был прекращен на два дня и начались ремонтные работы. Мы надеемся, что завтра к обеду связь будет восстановлена", – сказал Проживальский на заседании комитета Верховной Рады по правам человека.

Кроме того, комитет рассмотрел обращение в связи с действиями Vodafone в отношении жителей ЛДНР, которых без альтернативы выбора перевели на единый тариф.

В этой связи Проживальский заявил, что изменение тарифов связано с вопросом использования торговой марки, но они не будут выше, чем на подконтрольной территории, а в случае переплаты будут проведены перерасчеты.

Как сообщал Корреспондент.net, с 11 января в ДНР и ЛНР отсутствует мобильная связь оператора Vodafone. Причиной тому стало повреждение оптоволоконного кабеля.

Уже на следующий день в Донецке выстроились очереди за пакетами местного оператора Феникс, но их не хватает.

Накануне украинские военные заявили, что сепаратисты не дают гарантий безопасности для ремонта кабеля Vodafone.

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Теги: Мобильная связь, донбасс, ОБСЕ, Vodafone, ДНР, ЛНР, новости Донбасса
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Источник: korrespondent.net

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