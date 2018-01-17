Солист Львовской оперы прокомментировал обвинения в сепаратизме

Артист признал, что собирал деньги для ДНР, но они адресовались не для сепаратистов и было это еще в 2014 году. Об этом заявил артист, которого подозревают в антиукраинской деятельности.

Солист балета Львовской оперы Николай Санжаревский, прокомментировал обвинения в поддержке сепаратистов и антиукраинской деятельности. Об этом сообщает ТСН.

Санжаревского подозревают в антиукраинской пропаганде и сборе средств для ДНР. Он признался, что в 2014 году действительно создавал интернет-копилки. Да, говорит, деньги собирал для гражданских жителей оккупированных территорий. Когда же понял, что средства используют сепаратисты, прекратил их собирать.

"Признаю, кошельки, о которых идет речь, были созданы мной в апреле 2014 года. Я понял, что мои благие намерения используются совсем в других целях другими людьми. В связи с этим я прекратил любую деятельность такого направления и обратился к администрации "веб-мани" о блокировании этих кошельков", - прокомментировал Санжаревский.

Накануне артист сходил на допрос в СБУ. В его доме провели обыски, изъяли технику. И по стечению обстоятельств, уже сегодня, 17 января, СБУ рассказала, что разоблачила во Львовской области модератора антиукраинских групп.

"Сначала он пришел на беседу к нашим следователям, а потом уже у него в жилье состоялись следственные действия в его присутствии. Следственные действия происходили в ранее открытом уголовном производстве – речь идет о содействии деятельности террористической организации", - сообщил пресс-секретарь СБУ во Львовской области Олег Александров.