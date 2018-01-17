В Запорожье пьяная устроила ДТП и нахамила копу

Женщина оскорбляла инспектора патрульной полиции и вела себя неадекватно. Также она заявила, что является мастером спорта по художественной гимнастике, конному спорту и кунг-фу.

В Запорожье нетрезвая женщина устроила аварию и нахамила инспектору патрульной полиции. Об этом в среду, 17 января, сообщает пресс-служба патрульной полиции.

По данным ведомства, инцидент произошел еще накануне Нового года на улице Запорожской, но видео опубликовали только сейчас.

Так, нетрезвая женщина, которая находилась за рулем Hyundai Getz, врезалась в Lanos. Когда на место события приехали патрульные, водитель вела себя неадекватно. Она заявила, что является мастером спорта по художественной гимнастике, конному спорту и кунг-фу, также оскорбляла инспектора патрульной полиции.

На нарушительницу составили административные материалы по четырем статьям административного кодекса.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Напомним, ранее сообщалось, что во Львове женщина-водитель с признаками наркотического опьянения сбила двух полицейских.