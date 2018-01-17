Перелетевший в Венгрию Ан-2 принадлежит жителю Донбасса – ГПС

О возможной причастности этого мужчины к незаконной деятельности пограничники ранее сообщали в компетентные органы. Теперь необходимо выяснить, почему не было реакции.

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Пограничники подтвердили, что ситуация с пересечением украинско-венгерской границы легкомоторным самолетом с нелегалами имела место. Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на спикера Госпогранслужбы Олега Слободяна.

"Такая ситуация имела место. Самолет вылетал из тыловых районов, расположенных далеко от государственной границы", – сказал он.

Слободян отметил, что пограничники не могли остановить самолет, потому что Госпогранслужба не имеет соответствующих средств.

Он заверил, что совместно с венгерской стороной будет проведено расследование в отношении этой ситуации – определение круга лиц, причастных "к этой махинации".

Также Слободян сообщил, что владелец самолета из города Авдеевка Донецкой области. По его словам, информацию о возможной причастности этого мужчины к незаконной деятельности пограничники в свое время сообщали в компетентные органы, и теперь необходимо выяснить, почему не было соответствующей и своевременной реакции.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в Венгрии был задержан приземлившийся легкомоторный самолет Ан-2, с помощью которого 11 нелегалов из Азии пересекли украинско-венгерскую границу. Сейчас устанавливается местонахождение пилота.