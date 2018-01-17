Депутат призвал расследовать информацию о сотрудничестве олигарха Буткевича с Россией

Народные депутаты фракции Народный Фронт в ближайшее время будут обсуждать с главой СБУ и генеральным прокурором ситуацию, связанную с работой компаний украинского олигарха Геннадия Буткевича (собственник сети АТБ) в Крыму. Об этом сообщил Вадим Пидберезняк, депутат фракции Народный фронт сегодня в телеэфире на телеканале Прямий.

“Относительно АТБ и олигарха Буткевича. Из СМИ мы знаем, что, когда сеть АТБ в Крыму переименовали в сеть ПУД (Продукты у дома), то средства от этих компаний - АТБ и ПУД - шли на одни и те же счета оффшорных компаний. И когда правоохранители начнут разбираться, то увидят, что, по сути, это одна сеть, одни заинтересованные лица, одна и та же компания“, - отметил Вадим Пидберезняк.

По его словам, недопустимо, чтобы связанные с украинскими олигархами компании платили миллионы в бюджет страны-агрессора.

“Как мы видим из средств массовой информации, туда еще зашли как совладельцы некоторые российские лица“, - подчеркнул Вадим Пидберезняк.

Напомним, 16 января в парламенте рассматривали материалы относительно схем, которые использует олигарх Геннадий Буткевич. В материалах показана схема работы компании “АТБ“ в Крыму через ряд оффшорных компаний, а также через переоформление предприятий на оккупированном полуострове по законодательству Российской федерации. Утверждается, что за 2015-2016 годы компании, подконтрольные АТБ в Крыму, заплатили в бюджет РФ около 11 млн долларов. Описана также схема взаимодействия Буткевича и АТБ с “новыми владельцами“ сети “ПУД“ – окружением министра сельского хозяйства РФ Александра Ткачова. Из чего можно сделать вывод о партнерстве Буткевича и Ткачева – одного из идеологов силового захвата Украины Россией.