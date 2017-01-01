Враг трижды открывал огонь на донецком направлении – штаб
Подразделения сепаратистов с начала суток в среду осуществили три обстрела позиций ВСУ. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.
Так, на донецком направлении противник вел огонь из 82-мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по защитникам Песок. Из минометов такого же калибра обстреливались опорные пункты вокруг Верхнеторецкого.
Кроме того, около часа сепаратисты из гранатометов и стрелкового оружия провоцировали украинских военных к боевому противостоянию в районе Новотроицкого.
Подразделения ВСУ ни в одном из этих случаев на провокации не поддались и огонь в ответ не открывали.
На других участках фронта нарушений режима тишины не зафиксировано.
Напомним, за сутки 16 января сепаратисты трижды открывали огонь по позициям ВСУ, в результате чего двое военнослужащих получили боевые травмы.
Позже стало известно, что в зоне АТО погибли двое и получили боевые травмы пять военных. Они подорвались на неизвестном взрывном устройстве.