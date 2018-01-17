Порошенко: Джавелины поставят за счет США

Президент уточнил, что в этом году ВСУ получат как противотанковые ракетные комплексы отечественного производства, такие как Стугна, так и американские Javelin .

Порошенко сообщил, что количество ПТРК в армии вырастет в разы president.gov.ua

В оборонном заказе на 2018 год количество противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) в этом году увеличено в четыре раза. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета национальной безопасности и обороны, сообщает пресс-служба главы государства.

“Сегодня могу сказать, что противотанковое вооружения, его количество увеличивается в четыре раза. И все это должно быть непосредственно в АТО. Мы не можем снижать уровень боеспособности наших частей“, – заявил Порошенко.

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Он уточнил, что это будут не только ПТРК отечественного производства, такие как Стугна, но и иностранного производства.

Президент отметил, что американцы будут поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin в качестве оборонительного вооружения за счет США.

“В результате кропотливой работы нашей команды мы сегодня имеем положительную новость, что противотанковые комплексы Джавелин нам будут поставлены в качестве оборонительного вооружения за счет финансирования Соединенных Штатов Америки“, - сказал Порошенко.

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Порошенко также сообщил, что количество беспилотников в ВСУ будет увеличено в 4,5 раза, а антиснайперских комплексов – в 10 раз.

Порошенко о Джавелинах 0:00 / 02:21

Накануне посол США в Украине Мари Йованович заявила, что Украина получит ПТРК Javelin бесплатно.

По словам начальника Генштаба Виктора Муженко, американские противотанковые системы Javelin ВСУ получат максимум через полгода.