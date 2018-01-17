Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Эпидемия кори: на Закарпатье сотни заболевших

Комментариев: 2
С начала 2018 года в регионе только по экстренным сообщениям зарегистрировано 242 случая заболевания корью. Преимущественно болеют не привитые украинцы.
86% больных на корь украинцев не были вакцинированы
86% больных на корь украинцев не были вакцинированы
Минздрав Украины

В Закарпатской области происходит интенсивное распространение кори. Об этом заявила заведующий отделом эпиднадзора (наблюдения) и профилактики инфекционных заболеваний Виктория Тимчик, сообщает местное издание zakarpattya.net.ua.

По словам Тимчик, корь распространяется прежде всего среди не привитых граждан.

"С начала 2018 года в области по экстренным сообщениям уже зарегистрировано 242 случая заболевания корью преимущественно у не привитых лиц (70% всех заболевших). Ежедневно поступает информация о новых случаях", – говорится в сообщении.

Отмечается, что больше всего болеют корью в Ужгородском, Тячевском, Виноградовском районах и городе Ужгород.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне стало известно, что с начала 2018 года в Украине заболели корью 1285 человек. Среди них 429 взрослых и 856 детей.

Ранее и.о. министра здравоохранения Уляна Супрун заявила, что Украина закупила около миллиона доз вакцин от кори, которые должны поступить в апреле.

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: дети, Закарпатье, болезнь, Ужгород, корь, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
BладимирИльич    17.01.2018, 22:38
Оценка:  +2
BладимирИльич
На тех территориях людей почти нет.Поэтому пёс с ними.
PanasonicV    17.01.2018, 22:38
Оценка:  -5
PanasonicV
Урод. И ник подходит
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь