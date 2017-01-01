В Харькове погиб гражданин Норвегии

В квартире, которую снимал иностранец, сотрудники полиции нашли тело 40-летней местной жительницы. Она скончалась от ножевых ранений.

В Харькове выпал из окна квартиры и погиб 51-летний гражданин Норвегии. В самой квартире при этом обнаружен труп женщины с ножевыми ранениями. Об этом сообщает управление Нацполиции в Харьковской области.

По информации правоохранителей, трагедия произошла на улице Мироносицкой.

Выяснилось, что норвежец снимал квартиру в доме, рядом с которым было найдено его тело. При этом в квартире, где он проживал, полицейские нашли тело 40-летней харьковчанки с ножевыми ранениями.

По данному факту открыто уголовное производство по статье об умышленном убийстве (ч.2 ст.115 УК Украины).

Как сообщал Корреспондент.net, ранее на Донбассе 15-летний подросток выпал из окна седьмого этажа и остался жив.

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