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Саакашвили заявил об ускорении суда по депортации

Комментариев: 3
Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Управления ГМС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января.
Михаил Саакашвили попал в сложную ситуацию
Михаил Саакашвили попал в сложную ситуацию

Лидер партии Рух новых сил Михаил Саакашвили на следующей неделе может лишиться последних легальных оснований на пребывание в Украине. Об этом он сообщил в эфире телеканала News One.

Политик сказал, что Управление государственной миграционной службы (ГМС) в Киевской области обжаловало принятое в его пользу 3 января решение Окружного административного суда Киева, который отказал Саакашвили в признании незаконным решения ГМС об отказе в признании его беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите после лишения гражданства Украины.

"Они ускоряют "суд по моей депортации" из Украины. У меня было 30 дней на обжалование этого решения. Не подождав эти 30 дней, сама ГМС, которая выиграла суд, подала на свое выигранное решение жалобу и обжалует то, что они выиграли. Это сделано для того, чтобы суд состоялся в понедельник, и во вторник у меня уже не было ни одного легального документа для нахождения в Украине", – пожаловался Саакашвили.

Как сообщает Интерфакс-Украина, на 22 января Киевский апелляционный административный суд назначил рассмотрение апелляции Управления ГМС Украины в Киевской области на решение Окружного админсуда Киева от 3 января. Заседание начнется в 10:00.

Как сообщал Корреспондент.net, накануне в СБУ полтора часа допрашивали Саакашвили. Политик был вызван в качестве подозреваемого по так называемому "делу Курченко - Донгадзе".

После допроса Саакашвили не общался с журналистами, а его адвокат отметил, что были проведены все запланированные следственные действия.

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Теги: Украина, Саакашвили, суд, документ, депортация, Михаил Саакашвили
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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LisyonoK    18.01.2018, 00:51
Оценка:  0
LisyonoK
Делай митинг
ЛюблюУкраину    18.01.2018, 00:51
Оценка:  0
ЛюблюУкраину
а и делать ничего не надо, народ не даст совершится беспределу
LisyonoK    18.01.2018, 00:31
Оценка:  0
LisyonoK
всмысле беспредел? ты бензине катаешься?Хлеб кушаешь? Мясо например?
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