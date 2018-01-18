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В Украине запретили "оскорбляющий чувства верующих россиян" фильм о Николае II - СМИ

Комментариев: 9
За запрет фильма также в России ранее выступала экс-"прокурор" Крыма Поклонская поскольку он "оскорбляет чувства верующих".
В России кинотеатры отказались показывать фильм о царе
В России кинотеатры отказались показывать фильм о царе
Кадры из фильма

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В Украиные запретили показ российского фильма Матильда. Об сообщает ТСН со ссылкой на члена экспертного совета при Госкино Украины, писателя Дмитрия Капранова.

 

По его словам, саундтрек к фильму записал музыкант, находящийся в списке людей, которые могут угрожать национальной безопасности страны.

“Вот сейчас мы не разрешили прокат Матильды по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в “черном списке“. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из “черного списка“ – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой“, – пояснил Капранов. 

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В “черном списке“, в частности, упомянут дирижер Валерий Гергиев - музыкальный продюсер Матильды, а саундтрек к фильму записал симфонический оркестр Мариинского театра, которым он руководит.

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Напомним, фильм Алексея Учителя Матильда, рассказывающий о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, вызвал широкий общественный резонанс и в России. Против показа фильма выступают православные активисты, в том числе участники “Христианского государства“. Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду. В России кинотеатры отказались показывать фильм о царе. Также недалеко от офиса адвокату российского режиссера фильма “Матильда“ Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве неизвестные подожгли два автомобиля. 

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За запрет фильма в РФ также ранее выступала экс-“прокурор“ аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она считает, что картина оскорбляет чувства верующих.

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Теги: Матильда, фильм, Госкино, запрет, история
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Комментариев (9)
Отсортировать по дате Вниз
Бувший_східняк    18.01.2018, 12:10
Оценка:  +2
Бувший_східняк
А какое отношение имеет Украина к чувствам россиян?
Коцман_Бобза    18.01.2018, 12:13
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Никакого. Так, к слову пришлось. Нужно же как-то сенсацию из пальца высасывать.
realМовчанюк    18.01.2018, 11:42
Оценка:  -1
realМовчанюк
в Украине нашлись свои "чаплины" и "поклонские", а потому смотрите этот продвинутый фильм в интернете - желаю приятного просмотра!
morpeh66    18.01.2018, 11:34
Оценка:  +2
morpeh66
Смотрел эту лабуду, только из за этого скандала. Так и не понял в каком месте оскорбляют чувства верующих.
Бувший_східняк    18.01.2018, 12:18
Оценка:  +1
Бувший_східняк
Я начинал несколько раз смотреть и бросал. Чем-то напоминало Сибирского цирюльника Михалкова с его монархической рвотной ностальгией...
realЛунев    18.01.2018, 10:51
Оценка:  +5
realЛунев
Посмотрите этот фильм в интернете, глупое, неинтересное, дырявосюжетное российское гав...кино. Просто сумасшедшие kazapы как всегда оскорбились и раздули хайп вокруг этой никчемной работы.
Коцман_Бобза    18.01.2018, 11:00
Оценка:  +8
Коцман_Бобза
На высоком качестве фильма пиар не сложился, поэтому решили пиарить его на скандале.
doc1    18.01.2018, 11:16
Оценка:  +4
doc1
... и для этого пригласили Поклонскую!
Коцман_Бобза    18.01.2018, 11:20
Оценка:  +3
Коцман_Бобза
Ну хоть какая-то польза от этой контуженой.
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