В Украине запретили "оскорбляющий чувства верующих россиян" фильм о Николае II - СМИ

За запрет фильма также в России ранее выступала экс-"прокурор" Крыма Поклонская поскольку он "оскорбляет чувства верующих".

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В Украиные запретили показ российского фильма Матильда. Об сообщает ТСН со ссылкой на члена экспертного совета при Госкино Украины, писателя Дмитрия Капранова.

По его словам, саундтрек к фильму записал музыкант, находящийся в списке людей, которые могут угрожать национальной безопасности страны.

“Вот сейчас мы не разрешили прокат Матильды по формальным критериям. Там музыкант, который там все это дело делал. Он в “черном списке“. Наши зрители могут спросить: как так, всего лишь музыкант, а вы запрещаете. А в ответ я могу сказать: вы готовы покупать на базаре арбузы с нитратами? Да, там есть витамины, но там есть и нитраты. Эти люди из “черного списка“ – это нитраты, они есть, значит, продукция считается ядовитой“, – пояснил Капранов.

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В “черном списке“, в частности, упомянут дирижер Валерий Гергиев - музыкальный продюсер Матильды, а саундтрек к фильму записал симфонический оркестр Мариинского театра, которым он руководит.

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Напомним, фильм Алексея Учителя Матильда, рассказывающий о романе императора Николая II с балериной Матильдой Кшесинской, вызвал широкий общественный резонанс и в России. Против показа фильма выступают православные активисты, в том числе участники “Христианского государства“. Протоиерей Чаплин проклял россиян за Матильду. В России кинотеатры отказались показывать фильм о царе. Также недалеко от офиса адвокату российского режиссера фильма “Матильда“ Алексея Учителя Константина Добрынина в Москве неизвестные подожгли два автомобиля.

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За запрет фильма в РФ также ранее выступала экс-“прокурор“ аннексированного Крыма, ныне депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская. Она считает, что картина оскорбляет чувства верующих.