Под Черкассами в снегу застрял поезд Интерсити

Поезд следовал по маршруту Киев-Запорожье.

Поезд несколько раз проезжал пару километров и опять останавливался facebook/Yury Ivaschenko

Скоростной поезд из-за снегопада застрял в Черкасской области. Об этом сообщает в Facebook адвокат Юрий Иващенко.

По его словам, железнодорожную колею завалило 30-сантиметровым слоем снега.

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“Поезд Интерсити в Запорожье стал. Суд и прокуроры САП судя по-моему подождут. На колее сантиметров 30 снега. Почему нет Дьюти фри когда он нужен)))“, - пишет адвокат Юрий Иващенко, который находится в застрявшем поезде.

Вероятно, адвокат ехал в Запорожье на судебное заседание с участием прокуроров САП. Далее в комментариях он рассказал, что поезд иногда проезжает пару километров и опять встает. В Черкасской области продолжает идти очень сильный снегопад.

Спустя почти полчаса с момента публикации поста Иващенко сообщил, что поезд “вроде поехал“.

Стоит отметить, поезд выехал из Киева в 07.13, а прибыть в Запорожье должен по графику в 14.23.

Напомним, 17 января в Днепропетровской области вагон сошел с рельсов из-за воров металлолома.

2 января сообщалось, что скоростной поезд №736/735 Запорожье - Киев задымился в дороге из-за поломки.