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Под Сумами маршрутка влетела в убиравший снег трактор

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В результате аварии пострадали пять человек.
Водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением
Водитель Mercedes Sprinter не справился с управлением
facebook.com/policesumy

В Сумской области в селе Ольшана Недригайловского района утром в 4:30 в четверг, 18 января, пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега.

Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.

По данным полиции, водитель маршрутного автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением транспортного средства. 

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“В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки — три женщины и два мужчины — получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа“, — говорится в сообщении.

Снегопады усложнили ситуацию на дорогах
Снегопады усложнили ситуацию на дорогах
facebook.com/policesumy

Пострадавших пассажиров госпитализировали
Пострадавших пассажиров госпитализировали
facebook.com/policesumy

Напомним, 16 января в России трактор ушел под лед, вытаскивая из реки автокран, который спасал бензовоз.

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Теги: Сумы, трактор, снег, ДТП, авария
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