Под Сумами маршрутка влетела в убиравший снег трактор
В Сумской области в селе Ольшана Недригайловского района утром в 4:30 в четверг, 18 января, пассажирский микроавтобус столкнулся с трактором, который чистил дорогу от снега.
Об этом сообщает пресс-служба областного управления полиции.
По данным полиции, водитель маршрутного автомобиля Mercedes Sprinter не справился с управлением транспортного средства.
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“В результате столкновения пятеро пассажиров маршрутки — три женщины и два мужчины — получили телесные повреждения. Некоторые из них были доставлены в больницу Недригайлова и Сум. На месте работает следственно-оперативная группа“, — говорится в сообщении.
Напомним, 16 января в России трактор ушел под лед, вытаскивая из реки автокран, который спасал бензовоз.