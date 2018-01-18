В Херсонской области трое детей погибли от отравления угарным газом
В поселке Бриловка Алешковском районе (Херсонская область) в четверг, 18 января, произошло возгорание в частном жилом доме. Погибли от отравления угарным газом три ребенка. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции и ГСЧС.
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“Около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей: 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 года рождения“, - рассказали в полиции.
По предварительной информации, произошло замыкание в электросети, что и привело к задымлению.
На место происшествия выехали эксперты, устанавливаются все обстоятельства гибели детей.
Стоит отметить. что по информации ГСЧС пожарные установили, что в одной из комнат дома тлел диван с домашними вещами.
“На момент прибытия пожарных детей в доме уже не было. В 04:20 очаг возгорания на площади 5 кв.м ликвидировали. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем“, - отметили сотрудники ГСЧС.