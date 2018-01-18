В Херсонской области трое детей погибли от отравления угарным газом

Мать, вернувшись ночью домой, обнаружила мертвыми своих троих детей.

Погибла девочка пяти лет и два братика двухлетнего возраста facebook.com/MNSKHERSON

В поселке Бриловка Алешковском районе (Херсонская область) в четверг, 18 января, произошло возгорание в частном жилом доме. Погибли от отравления угарным газом три ребенка. Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции и ГСЧС.

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“Около 3:50 в дежурную часть Алешковского отделения полиции позвонила 25-летняя жительница одного из населенных пунктов района. Женщина сообщила, что полчаса назад пришла домой и обнаружила мертвыми своих трех малолетних детей: 5-летнюю дочь и двух сыновей 2016 года рождения“, - рассказали в полиции.

По предварительной информации, произошло замыкание в электросети, что и привело к задымлению.

На место происшествия выехали эксперты, устанавливаются все обстоятельства гибели детей.

Стоит отметить. что по информации ГСЧС пожарные установили, что в одной из комнат дома тлел диван с домашними вещами.

“На момент прибытия пожарных детей в доме уже не было. В 04:20 очаг возгорания на площади 5 кв.м ликвидировали. Предполагаемая причина - неосторожное обращение с огнем“, - отметили сотрудники ГСЧС.

Задымление возникло из-за загоревшегося тлеющего дивана facebook.com/MNSKHERSON

Спасатели обращаются к родителям с просьбой: не оставляйте детей одних, без присмотра взрослых.

“Если у вас есть необходимость уйти из дома, договаривайтесь с соседями, родственниками, чтобы они в это время не оставались без присмотра. Следите за исправностью средств обогрева - печного отопления, электроприборов. Не используйте открытый огонь. Особое внимание обращайте на то, чтобы были исправными розетки, удлинители. Не стоит оставлять включенными в электросеть приборы в режиме ожидания. Помните, что именно вы несете ответственность за безопасность своих детей. Будьте примером им в соблюдении правил пожарной безопасности в быту“, - подчеркнули в службе ГСЧС.