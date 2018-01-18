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Украина втридорога покупает гранатометы из США - Билецкий

Комментариев: 3
Билецкий утверждает, что украинским военным не имеет смысла покупать тюнингованные советские гранатометы.
Андрей Билецкий рассказал об "американских" гранатометах в Украине
Андрей Билецкий рассказал об "американских" гранатометах в Украине
rbc.ua

“Коррупционеры в Министерстве обороны“ продают военным тюнингованный американцами советский гранатомет как новое американские оружие. Так утверждает народный депутат, первый командира батальона Азов Андрей Билецкий.

По словам нардепа, изначально некие коррупционеры продают американской частной компании РПГ-7 – старый советский гранатомет, которому за 50 лет. Далее американцы снимают старый корпус, ставят новый пластик, фактически занимаются “тюнингом“ оружия, но на порядок лучше от этого устаревший гранатомет не становится.

Такие гранатометы покупала Нацгвардия
Такие гранатометы покупала Нацгвардия
facebook.com/butusov.yuriy

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“Затем гранатометы предлагают другим коррупционерам, только по значительно большей цене, в 2-2,5 тысячи долларов, в то время, когда продали его за 100 долларов. Это ярко демонстрирует, как работают коррупционные схемы в военно-оборонном комплексе Украины“, - заявил в эфире телеканала ZIK Андрей Билецкий.

Нардеп также отметил, что в случае начала активных боевых действий расходы боеприпасов будут очень большие, а Джавелины очень дорогие и будут поставляться в ограниченном количестве. Если бы была интенсивность боев как в Дебальцево 2015 года, то за неделю 200 ракет ушли бы только на небольшом участке фронта.

Ранее исследовательская группа Bellingcat заявила, что Азов уже использует оружие из США. Затем в Bellingcat отметил, что Азов удалил фото с американским оружием.

О закупке 100 гранатометов PSRL-1 ранее писал журналист Юрий Бутусов. По его словам, эти гранатометы получил и Азов.

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Теги: оружие, Азов, гранатомет, поставки оружия, США, Билецкий, коррупция
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Комментариев (3)
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Sinobi-life    18.01.2018, 12:12
Оценка:  -1
Sinobi-life
Мне нравится этот "умник", даже если и на самом деле 200 ракет быстро истратят,но ведь это минус 200 танков, а в шахтах,так быстро новые откопать...
Коцман_Бобза    18.01.2018, 12:28
Оценка:  -1
Коцман_Бобза
Так 200, а можно было бы 600 за те же деньги.
Help2016    18.01.2018, 11:57
Оценка:  -5
Help2016
Террористу не нравятся дорогие гранатометы?
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