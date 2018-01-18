Молдованина не пустили в Украину из-за георгиевской ленточки

В салоне BMW нашли георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток – российский триколор и брелок с символикой РФ.

Гражданина Молдовы не пустили в Украину из-за российской георгиевской ленточки Getty Images

На украинско-молдавской границе пограничники Подольского отряда в среду, 17 января, обнаружили в автомобиле предметы с российской символикой. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток – российский триколор и брелок с российской символикой.

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Отмечается, что гражданин Молдовы следовал через пункт пропуска Платоново в Украину. Мужчине отказали во въезде в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданке Молдовы, которая пересекала границу с георгиевской лентой, на 3 года запретили въезд в Украину.