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Молдованина не пустили в Украину из-за георгиевской ленточки

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В салоне BMW нашли георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток – российский триколор и брелок с символикой РФ.
Гражданина Молдовы не пустили в Украину из-за российской георгиевской ленточки
Гражданина Молдовы не пустили в Украину из-за российской георгиевской ленточки
Getty Images

На украинско-молдавской границе пограничники Подольского отряда в среду, 17 января, обнаружили в автомобиле предметы с российской символикой. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины.

Во время пограничного контроля автомобиля BMW молдавской регистрации правоохранители нашли в салоне георгиевскую ленту, а в отделе для перчаток – российский триколор и брелок с российской символикой.

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Отмечается, что гражданин Молдовы следовал через пункт пропуска Платоново в Украину. Мужчине отказали во въезде в страну.

Напомним, ранее сообщалось, что гражданке Молдовы, которая пересекала границу с георгиевской лентой, на 3 года запретили въезд в Украину.

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Теги: Украина, Молдова, пограничная служба, пограничный контроль, пограничники, автомобиль, Георгиевская ленточка
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Комментариев (1)
wahmurkadurnaya    18.01.2018, 12:49
Оценка:  0
wahmurkadurnaya
..., чим зберегли його жалюгідне життя. А воно образилося?
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