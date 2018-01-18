В Винницкой и Черкасской областях сотни авто стоят в заторах - полиция
Из-за снега ситуация на некоторых автодорогах остается сложной.
В Винницкой и Черкасской областях наблюдаются массовые скопления автомобилей на дорогах.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Украины.
“По состоянию на 10:30 выявлено скопление автотранспорта - около 400 автомобилей в Винницкой и Черкасской областях“, - говорится в сообщении.
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В других регионах Украины значительных заторов пока нет. В связи с погодными условиями ситуация на некоторых автодорогах остается сложной. Полиция оперативно информирует о состоянии на дорогах, ограничения и осложнения движения транспорта на отдельных участках.
По информации пресс-службы МВД Украины затор из сотни автомобилей на трассе Одесса-Киев уже удалось устранить.
“По состоянию на 11: ️0️0 восстановлено движение на автодороге М - 05 Киев-Одесса в направлении города Киева“, - говорится в сообщении.
Напомним, под Черкассами в снегу застрял поезд Интерсити.