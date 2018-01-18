Охранник Януковича рассказал о бегстве экс-президента

Сотрудник Управления госохраны Виктор Ризниченко во время допроса в суде рассказал, как беглый президент Виктор Янукович смог покинуть страну в феврале 2014 года.

Три российских военных вертолета забрали бывшего президента Виктора Януковича в Запорожской области и перевезли его в Крым 22-23 февраля 2014 года. Об этом в ходе допроса в Оболонском районном суде Киева рассказал сотрудник Управления государственной охраны Виктор Ризниченко, передают Українські Новини.

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По его словам, он был охранником президента Януковича и 21 - 23 февраля 2014 года сопровождал его во время побега из Украины.

В частности, вечером 21 февраля Янукович, его семья и охранники вылетели на 2 вертолетах из резиденции Межигорье в Харьков.

Из Харькова они вылетели на 2 самолетах Falkon в неизвестном направлении, но диспетчер Украероруха передал экипажу требование Александра Турчинова вернуться на аэродром.

Самолеты сели в Донецке и Янукович с охраной пересели в автомобили и уехали в сторону Крыма.

“Во время движения около Бердянска (Запорожская область) мы подъехали к сельскохозяйственному полю. Осветили его фарами и сразу же на поле сели 3 вертолета Ми-8“, - отметил свидетель.

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На вертолетах были изображены красные звезды, пилоты были в военной форме, но без шевронов.

“Я так думаю, что это были вертолеты Российской Федерации“, - сказал сотрудник УГО.

На этих вертолетах Януковича вывезли в Анапу (Россия).

23 февраля из Анапы он был доставлен на самолете в Крым, в частности в Ялту и на базу Черноморского флота РФ. Там часть охранников остались, а экс-президент отбыл в Россию.

Ризниченко также заявил на допросе, что ничего не знает о покушениях на Януковича, о которых тот впоследствии рассказывал российским СМИ.

Ранее следствие выяснило, что эвакуацией Януковича руководили российский генерал и охранник Путина.