Антикоррупционеру Шабунину ужесточили статью - до 5 лет

За удар помощника нардепа по лицу главу ценртра противодействия коррупции хотят посадить в тюрьму.

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Днепровский отдел полиции Киева изменил подозрение руководителю Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталию Шабунину, который 8 июня ударил помощника народного депутата, видеоблогера канала Голос народа Всеволода Филимоненко.

Об этом сообщила пресс-служба ЦПК.

Так вместо ч.1 ст.122 Уголовного кодекса (умышленное средней тяжести телесное повреждение) дело квалифицировали по ч.2 ст.345-1 (нанесение телесных повреждений журналисту во время выполнения им законной профессиональной деятельности).

Таким образом Шабунину может грозить не три, а пять лет лишения свободы.

Подозрение было изменено 15 января и вручено в четверг, 18 января. В ЦПК заявляют, что переквалификация дела имеет политическую подоплеку.

Переквалификация дела дает возможность увеличить ответственность antac.org.ua

Напомним, что дело касается конфликта между Шабуниным и Филимоненко, который произошел 8 июня возле Днепровского военкомата - токгда антикоррупционер ударил помощника нардепа по лицу.

В августе Днепровский районный суд Киева избрал меру пресечения для Виталия Шабунина в виде подписки о невыезде.