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В Кривом Роге полицейский организовал сбыт наркотиков и оружия

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Правоохранитель задержан за продажу вещдоков.
Полицейский имел доступ в комнату вещественных доказательств райотделения полиции
Полицейский имел доступ в комнату вещественных доказательств райотделения полиции
facebook.com/SecurSerUkraine

В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности задержали работника районного отделения полиции, который организовал сбыт наркотиков и оружия.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook.

“Полицейский, который имеет доступ к наркотическим веществам и оружию, хранящихся в комнате вещественных доказательств районного отделения полиции, наладил их сбыт местным жителям“, - говорится в сообщении.

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Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов Кривого Рога во время сбыта наркотиков и мелкокалиберного пистолета за 14 тыс. гривен, предназначенного для стрельбы боевыми патронами.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 308 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.

Мелкокалиберный пистолет правоохранитель хотел продать за 14 тыс. гривен
Мелкокалиберный пистолет правоохранитель хотел продать за 14 тыс. гривен
facebook.com/SecurSerUkraine

Наркотики полицейский продавал местным жителям
Наркотики полицейский продавал местным жителям
facebook.com/SecurSerUkraine

Полицейского задержали во время сбыта наркотиков и пистолета
Полицейского задержали во время сбыта наркотиков и пистолета
facebook.com/SecurSerUkraine

Напомним, 15 января прокуратура Запорожской области сообщила одному из бывших начальников областного главка МВД о подозрении в ограблении коллекционера оружия Леонида Петрашина - экс-милиционер помог украсть старинное оружие на 30 млн гривен

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Теги: Кривой Рог, полицейский, вещдок, наркотики, оружие
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