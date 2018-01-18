В Кривом Роге полицейский организовал сбыт наркотиков и оружия
В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности задержали работника районного отделения полиции, который организовал сбыт наркотиков и оружия.
Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины в Facebook.
“Полицейский, который имеет доступ к наркотическим веществам и оружию, хранящихся в комнате вещественных доказательств районного отделения полиции, наладил их сбыт местным жителям“, - говорится в сообщении.
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Правоохранители задержали злоумышленника в одном из районов Кривого Рога во время сбыта наркотиков и мелкокалиберного пистолета за 14 тыс. гривен, предназначенного для стрельбы боевыми патронами.
Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 263 и ч. 3 ст. 308 Уголовного кодекса. Продолжается досудебное следствие.
Напомним, 15 января прокуратура Запорожской области сообщила одному из бывших начальников областного главка МВД о подозрении в ограблении коллекционера оружия Леонида Петрашина - экс-милиционер помог украсть старинное оружие на 30 млн гривен