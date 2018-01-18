Киев выбрал военное подавление Донбасса - Грызлов

Представитель России в Минске Борис Грызлов уверен, что закон о реинтеграции осложнит ситуацию в Украине.

Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса означает, что Киев делает ставку на его военное подавление.

Об этом сообщают РИА Новости.

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“Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов - военное подавление Донбасса“, - сказал он.

Грызлов добавил, что в законе нет упоминания о Минских соглашениях и таким образом правительство Украины вместе с президентом Порошенко выбрали, по его мнению, путь войны, а боевикам ОРДЛО стоит готовиться к “обороне“.

По словам постпреда, принятие этого закона для России, которая объявлена агрессором, является доказательством нежелания Киева находить политические компромиссы.

“Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных Минских соглашений“, - сказал представитель России.

Грызлов подчеркнул, что этим законом разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске.

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“Однако ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине. Россия остается привержена Минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы Минску-2 не существует“, - заключил Грызлов.

Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором прописаны цели государственной политики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины.

Позднее президент Порошенко заявил, что новый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.