Киев выбрал военное подавление Донбасса - Грызлов
Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса означает, что Киев делает ставку на его военное подавление.
Об этом сообщают РИА Новости.
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“Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов - военное подавление Донбасса“, - сказал он.
Грызлов добавил, что в законе нет упоминания о Минских соглашениях и таким образом правительство Украины вместе с президентом Порошенко выбрали, по его мнению, путь войны, а боевикам ОРДЛО стоит готовиться к “обороне“.
По словам постпреда, принятие этого закона для России, которая объявлена агрессором, является доказательством нежелания Киева находить политические компромиссы.
“Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных Минских соглашений“, - сказал представитель России.
Грызлов подчеркнул, что этим законом разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске.
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“Однако ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине. Россия остается привержена Минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы Минску-2 не существует“, - заключил Грызлов.
Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором прописаны цели государственной политики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины.
Позднее президент Порошенко заявил, что новый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем.