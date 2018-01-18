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Киев выбрал военное подавление Донбасса - Грызлов

Комментариев: 8
Представитель России в Минске Борис Грызлов уверен, что закон о реинтеграции осложнит ситуацию в Украине.
Грызлов призвал боевиков готовиться к "обороне"
Грызлов призвал боевиков готовиться к "обороне"
sputnik.ru

Постпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинский закон о реинтеграции Донбасса означает, что Киев делает ставку на его военное подавление.

Об этом сообщают РИА Новости.

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“Вместо снятия блокады и нормализации гуманитарной ситуации делается ставка на военное положение. Вместо политических решений о введении особого статуса Донбасса, амнистии и свободных выборов - военное подавление Донбасса“, - сказал он.

Грызлов добавил, что в законе нет упоминания о Минских соглашениях и таким образом правительство Украины вместе с президентом Порошенко выбрали, по его мнению, путь войны, а боевикам ОРДЛО стоит готовиться к “обороне“.

По словам постпреда, принятие этого закона для России, которая объявлена агрессором, является доказательством нежелания Киева находить политические компромиссы.

“Более того, делается попытка возложить ответственность на Россию. Для европейских партнеров это сигнал о стремлении Киева выскочить из неудобных Минских соглашений“, - сказал представитель России. 

Грызлов подчеркнул, что этим законом разрушена конструкция, на которой был выстроен диалог в Минске.

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“Однако ясно, что выбранный путь является ложным и существенно осложнит ситуацию на Украине. Россия остается привержена Минским соглашениям, призывает Киев вернуться к выполнению взятых на себя обязательств. Альтернативы Минску-2 не существует“, - заключил Грызлов.

Напомним, 18 января Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором прописаны цели государственной политики: освобождение временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, защита прав и свобод физических и юридических лиц, обеспечение независимости и территориальной целостности Украины.

Позднее президент Порошенко заявил, что новый закон поможет вернуть Украине оккупированные территории политико-дипломатическим путем. 

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Теги: Донбасс, ОРДЛО, реинтеграция, закон, РФ, Грызлов
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Комментариев (8)
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Елвіс    18.01.2018, 22:38
Оценка:  0
Елвіс
Ой ти гризля не тринди, бо не ходять поїзди !
Ruspidor    18.01.2018, 22:38
Оценка:  +1
Ruspidor
Грызя обещает нам что все рбцкие проплаченцы теперь застрелятся, узнав что раися агрессор? Абама, что ты делаешь, хахлы вы фсе фашизды!...
realМовчанюк    18.01.2018, 22:38
Оценка:  -1
realМовчанюк
О каком "желании" сдаться российским оккупантам может идти речь!? вот баран!
Ипатий    18.01.2018, 22:38
Оценка:  -1
Ипатий
На расее пуканы рвет !!!
wahmurkadurnaya    18.01.2018, 22:37
Оценка:  +7
wahmurkadurnaya
Зі щурами панькаються тільки в наукових лабораторіях.
Палтус    18.01.2018, 22:37
Оценка:  +5
Палтус
"Выбрали путь войны". Выбрали путь войны в кремле когда вводили войска после майдана, как единственную возможность подавления молодой европейской демократии в Украине. По этому я считаю, что московская военщина лжет, они всегда лгут.
Палтус    18.01.2018, 22:37
Оценка:  +4
Палтус
Если бы им не выгодна была военщина в Украине они бы этого изначально не делали, но за всем милитаризмом стоит именно москва-кремль.
krolikoffnеt    18.01.2018, 22:37
Оценка:  +2
krolikoffnеt
грызлов довольно искренне не может понять, почему Украина не хочет кормить рассейских оккупантов. Вся тяжесть оккупации ложится на бюджет россии, а денег на россии нет, держитесь, хорошего вам настроения.
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