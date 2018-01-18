В Украине официально появилось "спортивное оружие"

Верховная Рада приняла законопроект, которым в законодательство вводится термин "спортивное оружие" и дается его опредение. Изменение в закон поддержали 238 нардепов.

В украинском законодательстве официально появился термин "спортивное оружие". Его в закон "О физической культуре и спорте" в четверг, 16 января, внесла Верховная Рада Украины, сообщает 112 Украина.

Как отмечается в принятом законопроекте, спортивное оружие - это огнестрельное (кроме боевого) или пневматическое стрелковое, выхолощенное и холодное оружие, предназначенное исключительно для поражения целей во время проведения спортивных мероприятий, параметры и характеристики которого зафиксированы в правилах спортивных соревнований по видам спорта, признанным в Украине.

Кроме того, документ добавляет к статье "Материально-техническое обеспечение сферы физической культуры и спорта" норму о том, что покупать, хранить и перевозить спортивное оружие и боеприпасы к нему, а также удерживать стрелковые тиры и стрельбища могут организации, развивающие виды спорта с использованием спортивного оружия.

С голоса внесли поправку, согласно которой учет и сертификация спортивного оружия осуществляется согласно закону.

Как сообщалось, 18 января Рада также приняла закон по Донбассу.

Кроме того, нардепы одобрили допуск иностранных военных в Украину.