В зоне АТО получил травму военный – штаб

Вдоль всей линии разграничения сторон на Донбассе не было зафиксировано ни одной вооруженной провокации сепаратистов, заявили военные.

В зоне проведения АТО на Донбассе с начала текущих суток не было зафиксировано ни одного вражеского обстрела, однако пострадал один боец. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

"Штаб АТО подчеркивает необходимость обеспечения мира и покоя и подтверждает приверженность соблюдению устойчивого и всеобъемлющего прекращения огня, достигнутого на заседании трехсторонней контактной группы", – говорится в сообщении.

В штабе добавили, что во время проведения инженерных работ травму получил один военный. Его доставили в военный госпиталь и оказали медицинскую помощь. Состояние его здоровья оценивается как удовлетворительное.

Как сообщал Корреспондент.net, за сутки 17 января позиции сил АТО были обстреляны семь раз. Тогда погибли три бойца, еще пятеро получили ранения.