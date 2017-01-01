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В Сумах горело общежитие

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По предварительной информации, случайный прохожий увидел дым, выходивший из окон здания общежития Сумского государственного университета.
В Сумах горело общежитие
Пресс-служба ГСЧС Украины

В Сумах возник пожар в 9-этажном общежитии Сумского государственного университета. Информация о пожаре на ул. Замостянской поступила в 13.43 четверга, 18 января, сообщили в ГСЧС.

Работники общежития до прибытия пожарных эвакуировали из здания 45 студентов.

Пожарные установили, что очаг возгорания находится в одной из комнат на 7 этаже. Кроме того, существовала угроза распространения огня на остальное здание. В здании находились 14 человек, которых спасатели вывели на улицу.

Cмотрите фотогалерею: В Сумах горело общежитие

Пожар локализовали в 14.16, а полностью ликвидировали в 14.44. С огнем боролись 18 спасателей с помощью 5 единиц спецтехники. В результате пожара уничтожены бытовые вещи, облицовка стен, потолка, пола комнаты.

Напомним, в мае в Киеве горело общежитие на улице Академика Туполева, 5а. 

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Теги: фото, эвакуация, пожар, Сумы, общежитие, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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