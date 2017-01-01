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Порошенко предложил Раде назначить Смолия главой НБУ

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В четверг глава государства зарегистрировал два проекта постановлений №7500 и №7501, одним из которых предлагается уволить Валерию Гонтареву.
Яков Смолий
Яков Смолий
НБУ

Президент Украины Петр Порошенко внес в Верховную Раду проекты постановлений об увольнении Валерии Гонтаревой с должности главы Национального банка Украины и назначения на этот пост первого замглавы НБУ Якова Смолия.

Как сообщается на сайте парламента, соответствующие проекты постановлений №7500 и №7501 были зарегистрированы в четверг, 18 января 2018 года.

Отметим, что на днях группа народных депутатов зарегистрировала в Раде постановление, в котором предлагалось обратиться от имени парламента к президенту Порошенко с просьбой безотлагательно освободить от обязанностей главу НБУ Валерию Гонтареву.

Как сообщал Корреспондент.net, с мая 2017 года Валерия Гонтарева находится в отпуске. До августа этот отпуск был оплачиваемым. Позже стало известно, что она не собирается возвращаться в НБУ.

Напомним, Петр Порошенко рассматривал две кандидатуры на должность главы Нацбанка.

Согласно Конституции, главу НБУ назначает Верховная Рада по представлению президента сроком на семь лет.

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Теги: НБУ, Верховная Рада, Порошенко, парламент, постановление, Нацбанк, Петр Порошенко, Гонтарева
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Источник: korrespondent.net

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