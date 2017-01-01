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В Симферополе школьник открыл стрельбу из пистолета

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Инцидент произошел в туалете гимназии после перемены перед уроком физкультуры. Стрельбу открыл семиклассник, который подстрелил пятиклассника.
Сейчас проводится проверка по факту происшествия
Сейчас проводится проверка по факту происшествия
АР

В Симферополе ученик гимназии №1 им. Ушинского ранил другого школьника из пневматического пистолета. Об этом сообщает Крыминформ со ссылкой информацию пресс-службы регионального "министерства образования".

"Около двух часов назад министру образования Наталье Гончаровой поступил звонок о происшествии в гимназии №1 им. Ушинского в Симферополе. Один из учеников выстрелил в другого из пневматического пистолета и попал в ногу", – рассказали в пресс-службе.

Утверждается, что ребенку быстро оказали медицинскую помощь.

"Сразу же на место выехала бригада медиков. Врачи оказали пострадавшему необходимую помощь – вытащили застрявшую под кожей пульку и обработала рану. В данный момент угрозы жизни ребенка нет, он уже отправлен домой", – говорится в сообщении.

Проводится проверка по факту происшествия.

В свою очередь российские СМИ сообщают, что инцидент произошел в туалете гимназии после перемены перед уроком физкультуры. Стрельбу открыл семиклассник. Он ранил пятиклассника.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Подмосковье ученик девятого класса пришел в школу с оружием и открыл стрельбу. Пострадали четыре человека, включая классного руководителя, которую нападавший избил.

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Теги: дети, Крым, Симферополь, школьники, школьник, пистолет, стрельба из пистолета
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Источник: korrespondent.net

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