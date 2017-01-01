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В Одесской области масштабное отключение света

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Для восстановления электроснабжения сотен населенных пунктов региона привлечены 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.
У ремонтных бригад много работы
У ремонтных бригад много работы
Нацполиция Украины

В Одесской области по состоянию на 18:00 четверга из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения населенных пунктов региона привлечены 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.

Уже восстановлено электроснабжения семи котельных в городе Измаил. Проводятся работы по запуску систем отопления.

Также по информации спасателей, восстановлено водоснабжение в пяти населенных пунктах Беляевского района и микрорайона Большевик Суворовского района Одессы.

Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одесской области в связи с ухудшением погодных условий запретили движение пассажирского автотранспорта. Кроме того, из-за сильных снегопадов полиция полностью закрыла трассу Киев – Одесса.

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Теги: погода, снегопады, электроэнергия, свет, снег, снегопад, Одесская область, непогода, погода в Украине, погода Украина, ГСЧС
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Источник: korrespondent.net

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