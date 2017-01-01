В Одесской области масштабное отключение света
В Одесской области по состоянию на 18:00 четверга из-за непогоды обесточен 531 населенный пункт. Об этом сообщает региональное управление ГСЧС.
Отмечается, что для восстановления электроснабжения населенных пунктов региона привлечены 84 ремонтные бригады и 95 единиц специальной техники.
Уже восстановлено электроснабжения семи котельных в городе Измаил. Проводятся работы по запуску систем отопления.
Также по информации спасателей, восстановлено водоснабжение в пяти населенных пунктах Беляевского района и микрорайона Большевик Суворовского района Одессы.
Как сообщал Корреспондент.net, ранее в Одесской области в связи с ухудшением погодных условий запретили движение пассажирского автотранспорта. Кроме того, из-за сильных снегопадов полиция полностью закрыла трассу Киев – Одесса.