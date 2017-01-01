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МВФ раскритиковал пенсионную реформу Украины

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Недочеты в законе о пенсионной реформе нивелируют предполагаему модернизацию пенсионной системы. В МВФ ожидают, что Украина это исправит.
МВФ
МВФ

Международный валютный фонд ожидает внесение изменений в закон о пенсионной реформе. Об этом заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, 18 января, сообщает Интерфакс-Украина.

По его словам, в принятом законе о пенсионной реформе есть определенные недостатки.

"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством – Ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - заявил Райс.

"Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил он.

Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.

Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.

Также Райс выступил с критикой законопроекта об Антикоррупционном суде. Как ранее уже заявлял МВФ, некоторые положения этого законопроекта противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.

Напомним, в Украине вступили в силу новые правила выхода на пенсию.

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Теги: МВФ, законы, законопроект, критика, пенсионная реформа, Антикоррупционный суд
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Источник: korrespondent.net

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