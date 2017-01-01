МВФ раскритиковал пенсионную реформу Украины
Международный валютный фонд ожидает внесение изменений в закон о пенсионной реформе. Об этом заявил пресс-секретарь Фонда Джерри Райс во время традиционного брифинга в Вашингтоне в четверг, 18 января, сообщает Интерфакс-Украина.
По его словам, в принятом законе о пенсионной реформе есть определенные недостатки.
"Законодательство о пенсионной реформе включает ряд важных положений, которые необходимы для модернизации пенсионной системы. Вместе с тем, присутствуют определенные изъяны, которые нивелируют предполагаемое (законодательством – Ред.) стимулирование граждан, проработавших более длительный срок и сделавших большие взносы в пенсионную систему", - заявил Райс.
"Это делает пенсионную систему неустойчивой, и мы считаем, что необходима определенная работа по устранению этих изъянов", - объяснил он.
Как известно, 3 октября Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект о пенсионной реформе.
Документ, в частности, предусматривает модернизацию пенсий и повышение минимального страхового стажа для выхода на пенсию с 15 до 25 лет с 1 января 2018 года.
Также Райс выступил с критикой законопроекта об Антикоррупционном суде. Как ранее уже заявлял МВФ, некоторые положения этого законопроекта противоречат обязательствам Украины в рамках программы EFF и рекомендациям Венецианской комиссии.
Напомним, в Украине вступили в силу новые правила выхода на пенсию.