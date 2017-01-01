Убийство Ноздровской: суд оставил под арестом подозреваемого

Апелляция была подана адвокатами семьи Ирины Ноздровской, которые просили суд сменить меру пресечения Юрию Россошанскому на домашний арест.

Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На заседании в четверг апелляционная инстанция оставила в силе решение Вышгородского районного суда Киевской области от 9 января об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, Россошанский будет под арестом до 8 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

Апелляция была подана адвокатами семьи Ирины Ноздровской, которые просили суд сменить меру пресечения Юрию Россошанскому на домашний арест.

Как сообщал Корреспондент.net, родственники Ирины Ноздровской сомневаются, что арестованный Юрий Россошанский виноват в преступлении. Эта версия не вызывает доверия у дочери погибшей – Анастасии Ноздровской.

Напомним, пропавшую без вести Ирину Ноздровскую нашли мертвой под Киевом 1 января. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

В убийстве Ноздровской подозревается Юрий Россошанский. Суд арестовал его 9 января на два месяца без права внесения залога.