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Убийство Ноздровской: суд оставил под арестом подозреваемого

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Апелляция была подана адвокатами семьи Ирины Ноздровской, которые просили суд сменить меру пресечения Юрию Россошанскому на домашний арест.
Юрий Россошанский в зале суда
Юрий Россошанский в зале суда
hromadske.ua

Апелляционный суд Киевской области оставил под стражей Юрия Россошанского, который подозревается в убийстве правозащитницы и юриста Ирины Ноздровской. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"На заседании в четверг апелляционная инстанция оставила в силе решение Вышгородского районного суда Киевской области от 9 января об избрании подозреваемому соответствующей меры пресечения. Таким образом, Россошанский будет под арестом до 8 марта 2018 года", – говорится в сообщении.

Апелляция была подана адвокатами семьи Ирины Ноздровской, которые просили суд сменить меру пресечения Юрию Россошанскому на домашний арест.

Как сообщал Корреспондент.net, родственники Ирины Ноздровской сомневаются, что арестованный Юрий Россошанский виноват в преступлении. Эта версия не вызывает доверия у дочери погибшей – Анастасии Ноздровской.

Напомним, пропавшую без вести Ирину Ноздровскую нашли мертвой под Киевом 1 января. Женщина вела дело о гибели своей сестры, которую в сентябре 2015 года насмерть сбил Дмитрий Россошанский – племянник районного судьи, на момент ДТП находившийся в состоянии наркотического опьянения.

В убийстве Ноздровской подозревается Юрий Россошанский. Суд арестовал его 9 января на два месяца без права внесения залога.

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Теги: суд, убийство, апелляция, Ирина Ноздровская, убийство Ирины Ноздровской
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Источник: korrespondent.net

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