В Краматорске погиб наблюдатель ОБСЕ

Наблюдатель Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ погиб в четверг утром в результате ДТП в Краматорске.

В четверг, 18 января, в Краматорске Донецкой области погиб наблюдатель СММ ОБСЕ. Об этом сообщила пресс-служба ОБСЕ агентству Интерфакс-Украина.

Как сообщается, наблюдатель ехал в такси.

“СММ подтверждает, что сегодня утром один из наших наблюдателей стал участником ДТП. Наблюдатель ехал на такси по Краматорску, в результате ДТП погиб на месте происшествия“, - рассказали в агентстве.

Такси столкнулась с Газелью vp.donetsk.ua

Смотри также: Опубликовано видео подрыва машины ОБСЕ под Луганском

Восточный проект пишет, что такси Ланос занесло на повороте, машина оказалась на встречной полосе, где столкнулась с Газелью. Водитель Ланоса получил травмы, а пассажира - наблюдателя СММ, который находился на переднем сиденье, выбросило на проезжую часть через заднее стекло. Он скончася на месте. Водитель грузовика не пострадал.

Ранее российские СМИ сообщали, что в Краматорске погиб представитель СММ ОБСЕ в Украине Виталий Зара.

Напомним, что 23 апреля 2017 года в управление СБУ в Луганской области поступила оперативная информация, что на дороге сообщением Пришиб - Смелое Славяносербского района (оккупированная территория) произошел подрыв автомобиля наблюдателей ОБСЕ, в результате которого погиб медик - гражданин США - и получила ранения в виде контузии гражданка Германии.